22 Visite

A Napoli, alcuni genitori hanno effettuato un blitz di protesta e, in via Salvator Rosa, nel centro della città, si sono piazzati sulle strisce pedonali e hanno bloccato il traffico. La ratio della protesta risiede nel fatto che è slittato di una settimana, l’11 gennaio, invece del 7, il rientro a scuola in presenza per per le prime e le seconde elementari, e per le scuole dell’infanzia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS