Piazza del Plebiscito, flash mob dei medici per ricordare i colleghi morti con il Coronavirus

Nela giornata di ieri, nel tardo pomeriggio, si è svolto un flash mob dei medici in piazza del Plebiscito, per ricordare i colleghi morti con il Coronavirus, sia gli ospedalieri che i medici di famiglia in prima linea negli studi nella lotta contro la pandemia fin dallo scorso marzo. La manifestazione è stata organizzata dalla Fimmg di Napoli per ricordare i camici bianchi “caduti”, eroi della lotta al Covid.













