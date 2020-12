158 Visite

Lampioni spenti in via Poggio Vallesana. La strada è al buio da più di una settimana. Non c’è illuminazione, come si può ben notare dalla foto che ci è stata inviata. I residenti chiedono un intervento immediato per restituire non solo decoro ma anche sicurezza al quartiere. Non è la prima volta che in città vengono segnalati “contesti spettrali“ a causa del buio.













