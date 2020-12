833 Visite

Ultim’ora a Marano, circa un’ora fa in via Falcone si è consumato l’ennesimo incidente. Un’auto di grossa cilindrata ha investito un giovane 26enne. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni il 26enne non sarebbe in pericolo di vita. Seguono aggiornamenti.













