Marano, istituita via del Viandante: iscrizione anagrafica per i “senza fissa dimora”

L’Amministrazione comunale della Città di Marano di Napoli, in ossequio all’art.2 comma 3, della L. n.1228/1954, così come modificato dall’art.3 comma 38, della legge n.94/2009, ed in conformità alle disposizioni impartire dall’ISTAT, ha istituito, con proprio atto n.77 del 29.05.2019, un’area convenzionale di circolazione comunale, territorialmente non esistente, denominata VIA del VIANDANTE.

Nella suddetta area verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari i cittadini senza tetto nonché quelli senza fissa dimora i quali, in mancanza di un domicilio reale risultino nati nel Comune, previo accertamento da parte degli Organi preposti circa l’effettivo domicilio del richiedente.

Per i nati all’estero, secondo le disposizioni dettate dalla circolare del Ministeri degli Interni n. 19 del 17.09.2009 si applicano i criteri di cui al comma 5 dell’art. 2 della sopra richiamata legge.

Possono presentare la richiesta persone senza fissa dimora, senza tetto o assistite dai servizi sociali comunali che vivono abitualmente e continuativamente all’interno del territorio del Comune di Marano di Napoli e aventi un domicilio a Marano di Napoli.

L’interessato, per legge, deve dichiarare il domicilio, fornire gli elementi e/o documenti utili a verificare la situazione di persona senza fissa dimora e a svolgere gli accertamenti per stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio stesso. (comma 3 art. 2, legge 24 dicembre 1954 n. 1228).

Per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio, è inviata comunicazione al comune di nascita, se diverso da Marano di Napoli, per l’iscrizione nel registro anagrafico di quel comune.

In base alla normativa vigente i nominativi delle persone registrate anagraficamente presso la Via del Viandante saranno inviati in modalità telematica al Ministero dell’Interno, presso il quale è istituito il registro nazionale delle persone senza fissa dimora.

Il richiedente può acquisire il modulo di richiesta recandosi presso l’Ufficio Anagrafe oppure scaricarlo dal sito web del Comune di Marano di Napoli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle altre persone per cui si chiede l’iscrizione, i quali, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino di stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A).

Il cittadino di stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

A chi rivolgersi:

Ufficio Anagrafe del Comune di Marano di Napoli Telefono: 081 5769463

Per fissare un appuntamento: e-mail: servizioanagrafe@comune.marano.na.it

Indirizzo: Via Salvatore Nuvoletta – Orario di apertura: Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 – Martedì e Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Il Responsabile dell’Anagrafe (Facente funzioni)













