Dicono ‘No’ al pizzo e gli bruciano la caffetteria. Mobilitazione per Eduardo il 22 dicembre

Cresce la mobilitazione prevista per martedì 22 dicembre alle ore 10.00, in via dei Vergini a Napoli, in favore della caffetteria incendiata dopo che i titolari si erano rifiutati di pagare il pizzo, promossa dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, dallo scrittore Maurizio De Giovanni, dal conduttore radiofonico Gianni Simioli e dalla pasticceria Poppella.

La Napoli onesta risponderà alla violenza e all’arroganza criminale che hanno colpito Eduardo, 24 anni e suo fratello Andrea di 21, titolari della caffetteria riaperta nel 2018 dopo che nel 2017 fu data alle fiamme perché i fratelli non si piegarono alle richieste di racket.













