Ordinanza De Luca, prosegue la protesta dei ristoratori

Prosegue la protesta dei ristoratori contro l’ordinanza di De Luca che prevede l’applicazione delle regole della zona arancione in Campania fino al 23 dicembre e quindi la chiusura dei ristoranti. Dopo il blocco stradale di ieri sul Lungomare, i manifestanti sono scesi nuovamente in strada bloccando sia la zona di piazza Vittoria sia l’imbocco di via Morelli, impedendo di fatto alle auto di raggiungere le vie dello shopping. Traffico in tilt in tutto il centro. I ristoratori chiedono al governatore De Luca il rirtiro dell’ordinanza.













