Covid, a Quarto parte lo screening per la popolazione. I test nel cortile della chiesa San Castrese

Questa mattina, insieme al Corpo Militare dell’Ordine di Malta Acsmom, la AFT dei medici di medicina generale di Quarto con tutti i medici di base presenti, in particolare il Dott. Francesco Cavallo e la Dott.ssa Antonella Cicale, con l’ausilio del Direttore Generale dell’Asl Napoli 2 Nord, D’Amore, del Direttore Sanitario Antimo Silvestri ed il Dipartimento di Epidemiologia, abbiamo inaugurato la campagna di screening della popolazione con tamponi antigenici che potranno essere effettuati nel cortile della Chiesa di San Castrese.

È un’operazione che sarà interamente gestita dai medici di base che procederanno con le prenotazioni dei test sulla base di proprie valutazioni sanitarie.

Siamo i primi ad iniziare come ASL Napoli 2 Nord.

In questo modo potremo avere un quadro più chiaro della situazione epidemiologica a Quarto, estendendo a tutti la possibilità di testarsi in modo semplice e ed avere il risultato in tempi brevissimi.

Ringrazio il Parroco, Don Giuliano, per averci dato la Sua benedizione.

Al lavoro!

Antonio Sabino, sindaco













