390 Visite

Anche Francia e Germania si apprestano a fermare il traffico dalla Gran Bretagna a seguito della variante del coronavirus scoperta in Inghilterra. Non si sa se sia più letale e per ora è “solo una supposizione”, dice il ministro della Salute di Downing Street, che il vaccino funzioni anche su questa mutazione, che è fino al 70% più facilmente trasmissibile di Sars-Cov-2.













