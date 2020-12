Marano, cercasi Sarracino disperatamente. Il Pd è rimasto nell’impasse, in attesa del segretario provinciale che si è dato alla “macchia”

216 Visite

Cercasi Marco Sarracino disperatamente. Del segretario provinciale del Pd, che doveva mettere becco nell’annosa vicenda che da mesi tiene in scacco il Pd di Marano, diviso come non mai, spaccato sull’appoggio al sindaco Visconti o sull’addio alla giunta, si sono perse le tracce. Ma che fine ha fatto Sarracino? Due settimane fa ha incontrato i cinque consiglieri più “sindacisti” del sindaco: Coppola, Paragliola, Nastro, Accongiagioco e Savanelli, e prima ancora ha ascoltato le lagnanze (contro l’operato dell’esecutivo) del segretario cittadino Roberto Sorrentino.

Sorrentino, da segretario in carica, ha rimediato diversi ceffoni da Visconti e dai consiglieri, che non hanno battuto ciglio sul caso Galeota, sul caso Di Luccio e sul caso di un altro bene confiscato assegnato con modalità a dir poco discutibili. Il segretario cittadino aveva chiesto quindi conforto al suo omologo provinciale che, anziché decidere e dare ragione a Sorrentino o ai cinque, ha preso tempo. Altro tempo. Sono passati, dall’inizio delle ostilità, più di due mesi, senza contare le precedenti “tarantelle” sul caso Perrotta, sull’azzeramento e rimpasti vari. Allo stato c’è una parte di un partito che vorrebbe fare le valigie o quanto meno passare all’opposizione e una parte che vuole stare dentro fino alla fine dei giorni, ovvero altri 3-4 mesi.

Sarracino, forse, ha deciso di non assumersi responsabilità: di stare a guardare, di attendere e di lasciare che la querelle si consumi tutta all’interno del partito. E’ possibile che Sarracino, prima di agire, stia anche attendendo il via libera di qualche consigliere regionale o esponente nazionale del Pd. Chiunque lo avvistasse, ad ogni modo, ne desse notizie alla stampa e al circolo territoriale.













