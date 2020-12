Proteste ristoratori campani. Zinzi, Carambino e rappresentanti di categoria contro De Luca

192 Visite

RISTORATORI, ZINZI (LEGA): “ORDINANZA PUNITIVA, DE LUCA TORNI SUI SUOI PASSI”.

“L’ultima ordinanza regionale appare inutilmente punitiva nei confronti di attività che hanno già affrontato troppi sacrifici finora, dando prova di un grande senso di responsabilità. Mantenere la Campania in zona arancione significa penalizzare ulteriormente titolari di bar, pasticcerie, pub e ristoranti che in questi tre giorni potevano prendere un po’ di ossigeno. Chi rimborserà le loro perdite dal momento che per erogare le misure di sostegno il Governo prenderà in considerazione il periodo dal 24 dicembre? De Luca torni sui suoi passi e ascolti le ragioni dei ristoratori”. Così il capogruppo Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi.

“Amareggiato e deluso. Enrico Schettino, titolare della catena di ristoranti Giappo, pur avendo sempre appoggiato la linea della sicurezza questa volta si lascia andare ad uno sfogo contro l’ordinanza della Regione Campania.

Del resto, solo in questa regione Giappo conta ben quindici ristoranti giapponesi: un’impresa non da poco organizzare tutto in poche ore per riaprire l’indomani e ritrovarsi, poi, con un nulla di fatto.