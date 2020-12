Campania zona arancione, scatta la protesta dei ristoratori sul lungomare

117 Visite

La protesta dei ristoratori del Lungomare Caracciolo a Napoli subito dopo la decisione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di prorogare la zona arancione su tutto il territorio. Dai titolari ai camerieri degli esercizi commerciali in piazza Vittoria per manifestare dissenso contro la nuova ordinanza regionale. Confesercenti: “Metodo sbagliato, non si è data la possibilità agli esercenti di organizzarsi”. E poi il consueto scontro De Magistris-De Luca, il governo che fa una cosa, De Luca un’altra o viceversa. E’ caos.













