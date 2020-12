OLIVIERO: RECOVERY FUND, PIENO SOSTEGNO ALLA BATTAGLIA POLITICA PER IL SUD

68 Visite

“Le risorse del Recovery Fund devono essere concentrate soprattutto al Sud per realizzare quelle infrastrutture indispensabili per mettere in moto lo sviluppo economico e il lavoro e superare il divario economico e sociale tra nord e centro-sud e rendere il nostro Paese forte e competitivo. In questa ottica, è un grave errore politico e strategico da parte del Governo programmare di investire solo il 34% di questi fondi nel Sud e bene ha fatto il Presidente De Luca a richiamare tutti i governatori meridionali per fare squadra a sostegno di questa fondamentale battaglia politica per il Sud e per l’Italia che deve vederci tutti determinati e coesi”.

E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero.

“Il Recovery Fund potrà essere una vera opportunità per l’Italia solo se segnerà quel necessario cambio di passo e quella svolta totale nell’approccio alla programmazione delle azioni per lo sviluppo economico del Paese che deve vedere nel Sud il suo baricentro in quanto vera ed immensa potenzialità di crescita economica ed occupazionale” – sottolinea il vertice dell’Assemblea legislativa regionale.













