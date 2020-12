Ecco come funziona il test molecolare che distingue il Covid dall’influenza

84 Visite

Menarini Diagnostic lancia una soluzione che permetterà attraverso un test molecolare di distinguere il Covid dall’influenza. Grazie ad una diagnosi precisa e con un unico tampone, il paziente sarà in grado di sapere se è positivo o meno al nuovo Coronavirus, e nell’arco di 20 minuti. In caso di negatività, il nuovo molecolare sarà anche in grado di stabilire se il paziente ha contratto l’influenza di tipo A o B.













