Vomero, pattuglia della polizia salva ragazza disabile. “Non riusciva a respirare”

Questa mattina una pattuglia della polizia di stato del commissariato Vomero, impegnata negli abituali controlli anti Covid, allertata dalle grida di alcuni cittadini, è intervenuta poiché una ragazza disabile era riversa a terra. La giovane non respirava, a quanto pare per l’ostruzione creata da pezzo di “graffa” (tipico dolce napoletano) che ne impediva la respirazione. La pattuglia ha prestato i soccorsi con le dovute manovre, coadiuvata da un medico presente e consentendo in tal modo di farla respirare di nuovo. La ragazza è stata poi trasportata in ospedale dai sanitari del 118.













