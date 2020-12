Faida Melito-Marano, la sorella di Ruggiero: “Diteci dove si trova il corpo di Antonio”

1.192 Visite

Due condanne all’ergastolo e un’assoluzione. I giudici della Corte d’Assise di Napoli hanno emesso il primo verdetto: ad uccidere Antonio Ruggiero e Andrea Castiello, entrambi di Marano ed entrambi ritenuti vicini alla fazione scissionista capeggiata dal boss Mario Ricco, furono Francesco Paolo Russo e Dario Amiranti, organici del clan dei melitesi che in quel tempo osteggiavano la leadership di Riccio, genero di Cesare Pagano.

Ruggiero e Castiello erano amici di lungo corso e morirono nel 2014 – attirati in una trappola – nel giro di poche ore o giorni. La sorella di Ruggiero, già in passato, aveva lanciato appelli attraverso il nostro portale affinché chi avesse ucciso il fratello indicasse quanto meno il punto in cui fu occultato il cadavere.

Giusy Ruggiero, all’indomani del verdetto dei giudici di Napoli, ci ha rilasciato un commento ed è tornata sulla questione della salma mai ritrovata.

“Il mio primo pensiero, appena ho appreso la notizia – dice – è che si tratta di una pena soddisfacente. Poi penso e ripenso che nessuna pena ci restituirà Antonio e Andrea. Sono anni ormai che viviamo in un incubo. Tutti i giorni il mio pensiero va a voi, tutti i giorni penso e ripenso il perché di tutto questo. La morte di entrambi ci ha cambiato la vita, ma la scomparsa di Antonio ci tormenta. E’ un tormento che nn potrà mai passare. Dio ci insegna a perdonare, ma come si fa? Una cattiveria del genere non si può fare. Uccidere una persona e non dare il corpo alla famiglia. Perché? Ancora una volta sono qui a chiedervi di donare la pace eterna a mio fratello Antonio. Fateci dare una giusta sepoltura a quello che è rimasto del suo corpo”.

Il pentito Caiazzo, secondo i familiari di Ruggiero, ha dunque raccontato la verità. “Russo e Amiranti, insieme ad altri, per il pentito di si tratterebbe di Angelo Gambino e Francesco Tubelli, hanno atteso mio fratello, attirandolo in una trappola. Loro sanno dove si trova il suo corpo”.













