Renzi fa slittare il vertice con Conte e annuncia che le ministre sono pronte a lasciare. Ormai è guerra aperta

Renzi prende tempo, posticipa l’incontro con Conte. E’ un modo, forse, per far salire la tensione. L’ex presidente del Consiglio cercherà di capitalizzare quanto già ottenuto, una sostanziale marcia indietro sulla governance del Recovery plan, ma deve ancora capire se spingersi oltre.

Renzi, dopo aver annunciato che oggi non ci sarà il vertice, causa l’assenza della Bellanova, ha alzato il tiro e scritto nella Enews: “Sui temi del ‘salto di qualità’ del governo diremo la nostra al premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci” e specifica che ciò non accadrà oggi perché Bellanova è a Bruxelles. Poi ha aggiunto: “Appena consegnato al premier, lo manderemo a tutti gli amici delle Enews. Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone: all’incontro verranno anche le ministre, che sono pronte a rimettere il mandato, se serve. Perché chi dice che noi facciamo confusione per avere mezza poltrona in più deve prendere atto che noi siamo l’unico partito che è pronto a rinunciare alle poltrone, non a chiederle”. E ancora: “Le ministre sono pronte a lasciare”.













