Via Depretis: tenta di rubare una bici elettrica, arrestato

121 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Agostino Depretis hanno notato un uomo che stava tentando di rubare una bici elettrica tranciando il cavo con cui era stata legata e che, alla loro vista, si è dato alla fuga.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso e di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm che sono stati sequestrati.

Said Zeroual, 50enne marocchino con precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale e già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per porto abusivo di armi e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS