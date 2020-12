La voce del cittadino. Marano e i disagi alle poste. “L’ufficio di via San Rocco resti aperto anche il pomeriggio, ormai non ce la si fa più”

332 Visite

Marano è la città più incivile dell’Italico stivale. Com’è possibile che in periodo di COVID, com’è possibile che mantengono gli orari dell’ufficio succursale 1 di San Rocco, a periodo pre-Covid, costringendo la popolazione a creare comunque assembramenti pericolosi. Il problema è che le forze politiche cittadine non se ne fottono! Basterebbe fare un esposto alla procura della repubblica di Napoli, o di quella che ha in carica la nostra città, per obbligare la succursale a fare lo stesso orario di quella centrale. La gente è esasperata, una città col numero di abitanti che ha Marano non può permettersi ciò.

Gennaro Gambocci

Qualche tempo fa, alcuni politici rassicurarono sull’apertura pomeridiana dell’ufficio. Ma si trattò, evidentemente, di chiacchiere e nulla più.

La Redazione













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS