Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il Bilancio consolidato 2019

Dopo la relazione dell’assessore al Bilancio Enrico Panini e un breve

dibattito, la delibera 419 sul Bilancio consolidato del Comune di

Napoli per l’esercizio finanziario 2019 è stata approvata a

maggioranza con l’astensione del consigliere Palmieri (Napoli

Popolare). Subito dopo è stata approvata a maggioranza, con

l’astensione dei consiglieri Nonno, Palmieri, Lanzotti, Guangi e

Troncone, anche la seconda delibera all’ordine dei lavori sulla

relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione

delle partecipate. Approvato all’unanimità un ordine del giorno

sull’utilizzo delle stazioni metropolitane di notte per i senza fissa

dimora, la seduta è stata sciolta per mancanza del numero legale

riscontrata sulla votazione per appello nominale su un ordine del

giorno presentato dal consigliere Fulvio Frezza.

Presieduta dal Vice Presidente Salvatore Guangi, la seduta è

proseguita con la relazione dell’assessore al Bilancio Enrico Panini

sulla deliberazione n. 419 del 2.12.2020 di proposta al Consiglio

avente ad oggetto l’ approvazione del Bilancio Consolidato del Comune

di Napoli per l’esercizio 2019, integrata dalla delibera n. 431 del

9.12.2020 di proposta al Consiglio avente lo stesso oggetto con una

rettifica di bilancio per errore materiale.

Si tratta di un atto, ha spiegato Panini, che racconta lo stato di

salute dell’Amministrazione nella sua complessità e di un atto

indispensabile per chiudere la procedura connessa al fabbisogno di

personale approvato dalla Giunta. Il prossimo 16 dicembre la

commissione ministeriale deputata si riunirà per valutare tutti gli

atti presentati dal Comune: il Piano del fabbisogno di personale, il

bilancio di previsione e quello consolidato. Questo consentirà di

stabilizzare oltre 200 lavoratori Socialmente Utili e di avviare

bandi di concorso per varie figure professionali. Il Bilancio

consolidato è rappresentativo del piano economico e finanziario

dell’intera amministrazione pubblica. Il punto di partenza è il

Rendiconto 2019 e il bilancio delle partecipate, di cui alcune

attualmente in liquidazione. Permangono alcuni disallineamenti dovuti

alle norme, ma va evidenziato il buon risultato ottenuto con la

riconciliazione delle poste di ABC e il disallineamento ridotto al

minimo. Per la Napoli Holding il risultato è in continuità, per la

Napoli Servizi è stato ridotto il disallineamento e ora si è impegnati

a chiudere positivamente una serie di pendenze Per le altre

partecipate non vi sono segnalazioni rilevanti. Per il Comune si

registrano miglioramenti degli elementi positivi e la riduzione di

quelli negativi. Si registra, nel complesso, un miglioramento tale da

far guardare con fiducia ai compiti dei prossimi mesi.

Nel dibattito successivo Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle) ha

ricordato che il bilancio consolidato costituisce un atto molto

importante per verificare lo stato di salute delle partecipate, anche

se viene ricordato solo come l’atto la cui approvazione consente di

effettuare le assunzioni di personale. Va rilevato che i debiti da

finanziamento e quelli da trasferimento sono cresciuti, che nel parere

contabile del Ragioniere generale viene indicato l’obbligo di

asseverazione dei bilanci da parte dei revisori delle partecipate, che

manca, come mancano le controversie sulle partite e permangono i

disallineamenti. I debiti verso le partecipate del Comune ammontano a

425 milioni. In particolare Asia vanta crediti verso il Comune, nel

2019, per 200 milioni di euro, mentre l’anno precedente erano 178

milioni, un dato che comporta il pagamento di oneri finanziari per

oltre 4 milioni di euro. Stesso discorso va fatto per ABC che ha 115

milioni di debiti verso i fornitori, mentre Terme di Agnano e Napoli

Servizi sono interessate anche dall’erosione del patrimonio. Questo

significa che manca il controllo sulle partecipate. Con le scelte

adottate per consentire l’approvazione del bilancio di previsione si

espongono a gravi rischi tutte le partecipate. Per tutti questi motivi

Brambilla ha annunciato la non partecipazione al voto sulla

delibera,. Ha concluso l’intervento criticando l’atteggiamento della

maggioranza che, nel corso della seduta del bilancio di previsione,

non ha minimamente preso in considerazione le condizioni di salute

dei consiglieri Marta Matano e Nino Simeone, a cui va espressa la

solidarietà personale. Va infine detto chiaramente che per i Centri

antiviolenza l’unica concreta manifestazione di sostegno è stata la

devoluzione del gettone di presenza da parte dalla senatrice Valeria

Valente.

Chiara Guida (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra) è intervenuta per

chiarire che i Centri antiviolenza hanno bisogno di atti strutturali e

non di gesti simbolici: c’è bisogno che la Regione consenta alle

associazioni antiviolenza storiche di poter gestire i fondi appostati.

Per dichiarazioni di voto sono intervenuti: Mario Coppeto (Napoli in

Comune a Sinistra) per il quale il voto sul bilancio di previsione è

stato trasformato erroneamente in un referendum su chi voleva

mantenere o far fallire questa Amministrazione, con atteggiamenti

anche personali di grave offesa alla città come, ad esempio, la

richiesta di presenza in aula per consiglieri in condizioni di salute

non ottimali solo per assicurarsi voti contrari. Ora occorre guardare

a ciò che verrà dopo l’approvazione del bilancio consolidato con il

piano assunzionale che vede nella stabilizzazione degli LSU il

compimento di un processo avviato molti anni fa.