QUARTO, ADESIONE CONSIGLIERE COMUNALE CASTELLONE A NOI CAMPANI

Il consigliere comunale di Quarto, Gennaro Castellone, ha lasciato il gruppo civico “Arcobaleno” ed ha costituito in seno al Consiglio Comunale il gruppo di Noi Campani. La dirigenza regionale di Noi Campani esprime viva soddisfazione per l’adesione del consigliere Castellone, in quanto sarà valido punto di riferimento per l’intera area flegrea in relazione allo sviluppo della stessa (masterplan su tutti) ed alle problematiche connesse al turismo, delega di competenza di Noi Campani in seno alla Giunta della Regione Campania. Nei prossimi giorni si procederà, d’intesa con il segretario provinciale di Noi Campani, Giuseppe Barra, all’individuazione del segretario cittadino di Quarto e del direttivo locale.













