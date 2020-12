Mugnano, l’amministrazione Sarnataro aderisce all’iniziativa del Forum Disabilità

106 Visite

MUGNANO – Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, l’amministrazione Sarnataro aderisce all’iniziativa del Forum Disabilità A.p.s.. L’evento, rivolto a tutti gli studenti delle scuole del territorio, si terrà giovedì 3 dicembre alle ore 11: 30. L’iniziativa, nel rispetto delle normative anti-covid, potrà essere seguita online, sulla pagina del Forum e del sindaco Luigi Sarnataro cliccando sul seguente link: https://fb.me/e/Uj4tcw23?ti=wa. La diretta, condotta dal Presidente del Forum, vedrà la partecipazione di diversi atleti paraolimpici e della campionessa italiana di vela Antonietta Caruso, cittadina mugnanese. “Ringrazio tutti i dirigenti scolastici di Mugnano – spiega l’assessore allo sport Carmen Ausilio – che hanno aderito a questa bella iniziativa che unisce due temi fondamentali per i giovani: lo sport e la disabilità. Proprio nell’attivitá sportiva appare evidente come le disabilità non sono assolutamente un limite, al contrario possono diventare un valore aggiunto. Ringrazio, inoltre, la consigliera comunale Daniela Puzone per la collaborazione”. Per gli studenti sarà possibile intervenire scrivendo in diretta delle domande. “Ringrazio il Forum Disabilità che ci ha coinvolto nella diffusione del convegno – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro – La pandemia che stiamo vivendo sembra aver travolto tutte le altre tematiche e problematiche, invece è importante continuare a dare spazio e voce ad argomenti quali la disabilità, lo sport e la socialità. Temi che, come amministrazione, abbiamo particolarmente a cuore e che ci vedranno sempre in prima linea”.













