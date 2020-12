L’angolo della bellezza. Capelli lunghi? I consigli di Daniele Maisto

105 Visite

Articolo dedicato agli uomini che amano i capelli lunghi. Abbiamo deciso di dedicare questo

articolo agli uomini che fanno dei capelli lunghi un culto oppure stanno cercando di

avverare il sogno di una chioma stile Johnny Depp. I capelli lunghi di un uomo hanno bisogno di una particolare cura e di attenzione, altrimenti le punte si indeboliscono si

sfibrano e si spezzano, così il look può apparire brutto e trasandato.

La soluzione per capelli lunghi e splendenti, viene proprio dalle tanto temute forbici del barbiere, tagliare periodicamente i capelli li aiuta a farli crescere sani e forti, diciamo che l’idea sarebbe sistemare i capelli una volta al mese per evitare di tagliare diversi centimetri in un colpo solo per rimediare i danni accumulati.

Che senso ha avere capelli lunghi se non sono belli e sani? Ecco ora ti svelerò 2 segreti per avere i capelli che hai sempre sognato!

1. I capelli lunghi devono essere tagliati in modo da valorizzare le linee del viso, bisogna creare movimento, per una linea dinamica, contemporanea e sempre alla moda!

2.Mantenere i capelli idratati per tutta la lunghezza: l’idratazione comincia dalla scelta giusta dei prodotti da usare fino ad intervenire con veri e propri trattamenti alla cheratina!

