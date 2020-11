Marano, avviso chiusura uffici anagrafe per subentro in ANPR

148 Visite

Martedì 24 novembre, giovedì 26 novembre e martedì 01 dicembre, gli uffici del servizio anagrafico resteranno chiusi al pubblico in orario pomeridiano, al fine di consentire il passaggio e l’allineamento dei dati con l’anagrafe Nazionale della popolazione residente. In quanto, con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013, n.109, è stata istituita l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che potrebbe portare significativi benefici ai cittadini , i quali potranno avere a disposizione i certificati anagrafici sia online sia recandosi a uno sportello di qualsiasi Comune italiano.

Così, l’incaricato per il Servizio Anagrafe dott. Sabatino Del Prete.













