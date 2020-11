Pimonte, apertura scuole rinviata a data da destinarsi, Palummo: “L’aumento dei contagi non ci consente di ripartire in sicurezza”

122 Visite

“Da professore capisco profondamente l’importanza della scuola soprattutto in un momento difficile come questo. La scuola è parte insostituibile per la crescita dei nostri ragazzi. Il contatto umano, la socialità, i rapporti tra insegnati e alunni, le amicizie, sono cose che la DAD non potrà sostituire e per tanto mi dolgo della mancata riapertura. Ma da sindaco non avrei potuto agire diversamente. I contagi nel nostro territorio stanno aumentando e sarebbe stato da irresponsabili adottare decisioni differenti.

Lasciatemi ringraziare tutte le mamme di Pimonte, perno insostituibile delle nostre famiglie e della nostra comunità, per aver partecipato con attenzione e scrupolosità alla riunione che ha portato alla decisione di rinviare, a data da destinarsi, l’apertura delle scuole. I miei ringraziamenti vanno anche alla preside, a tutto il personale scolastico, ai professori, che si stanno impegnando nella didattica a distanza, e alla Polizia Municipale, che sta svolgendo un lavoro immenso in questa fase di pandemia.

L’Amministrazione sta facendo tutto quanto è nelle proprie possibilità per contrastare la diffusione del virus, nonostante i pochissimi mezzi e uomini a disposizione. Il nostro Comune, come tanti, è stato lasciato solo a lottare contro il Covid, ma questo non deve scoraggiarci.

Fin qui abbiamo dimostrato di poter affrontare questa difficile situazione e continueremo a farlo, con l’essenziale aiuto di tutta la comunità, senza l’impegno dei pimontesi tutti i nostri sforzi sarebbero stati vani”. Il sindaco, Michele Palummo.













