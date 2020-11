Covid Marano, da giorni va avanti lo screening sul personale comunale. Alcuni vigili rientrati in servizio

362 Visite

Sono stati disposti tamponi su tutto il personale comunale. Lo screening di massa è già partito nei giorni scorsi e proseguirà anche nei prossimi giorni. Sono diversi i dipendenti colpiti dal virus, mentre altri sono in isolamento fiduciario. La situazione più critica si era verificata all’interno del comando dei vigili urbani, dove si segnalano ancora due casi ma anche diversi rientri in servizio. Otto erano le persone ferme ai box per problemi legati al Covid o all’isolamento fiduciario.













