Napoli, De Magistris: “Assunti 22 nuovi dipendenti per l’azienda pubblica ABC”

245 Visite

In un momento come questo è importante non farsi scoraggiare da ciò che ci circonda ma offrire, per quanto possibile, segnali di normalità. Ed è per questo che oggi con tanto orgoglio e soddisfazione abbiamo assunto a tempo indeterminato 22 nuovi dipendenti per l’azienda pubblica ABC. In controtendenza alla situazione generale italiana, dove molti purtroppo hanno perso e stanno perdendo il lavoro, proviamo a tendere una mano, ad esserci. Ph Velia Cammarano. Così, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS