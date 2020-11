Pozzuoli, Figliolia: “Attivo il secondo casello tampone gestito insieme all’esercito”

54 Visite

Da stamattina, presso il Palazzetto dello Sport di Monterusciello è attivo il secondo casello tampone nella nostra città, il drive through, grazie al supporto dell’Esercito italiano. È una iniziativa importante voluta dal Ministero della Difesa per alleggerire il sistema sanitario della grossa mole di tamponi effettuati quotidianamente e realizzata grazie alla sinergia tra amministrazione comunale, Asl Napoli 2 Nord e Protezione Civile. Ho ringraziato i militari del Comando delle Forze Operative Sud dell’Esercito per l’attività messa in campo, così come la nostra protezione civile che li ha messi nelle condizioni di ben operare. Ci daranno una grossa mano a rispondere concretamente alle esigenze del nostro territorio e spero che ora ci sia celerità anche nel processare i tamponi. Nelle tende saranno operativi un ufficiale medico e due infermieri sottufficiali dell’esercito, oltre al personale dell’Asl. Sarà possibile recarsi solo su indicazione dell’Asl, in seguito alla segnalazione del medico di base. Cpsì, il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia.













