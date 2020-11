ALTO IMPATTO AL VOMERO: IDENTIFICATE 396 PERSONE

182 Visite

Negli ultimi tre giorni gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra piazzale San Martino, via Aniello Falcone, via Luca Giordano e piazza Fuga. L’attività ha consentito di identificare 396 persone di cui 55 con precedenti di polizia e di controllare 82 veicoli e 40 motoveicoli sottoponendone uno a sequestro per mancata copertura assicurativa. Sono stati altresì controllati 14 esercizi commerciali e sanzionate 4 persone poiché non indossavano la mascherina. Inoltre, i poliziotti hanno sorpreso in via Luca Giordano un 57enne napoletano con precedenti di polizia che stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo; l’hanno bloccato e denunciato notificandogli, contestualmente, un ordine di allontanamento. Infine, sono state controllate 46 persone sottoposte agli arresti domiciliari.













