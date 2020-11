Borsone sospetto nell’auto parcheggiata a Marano: all’interno due pistole con munizioni e una bomba a mano

363 Visite

Nell’auto parcheggiata in zona San Castrese, a ridosso della chiesa, sono state rinvenute due pistole e una bomba a mano: è questo l’esito dei controlli effettuato dagli artificieri intervenuti su sollecitazione dei carabinieri della locale Compagnia. Nell’auto era stato segnalato un borsone sospetto.

La pattuglia dei carabinieri di Marano, intervenuta sul posto, ha constatato che il veicolo, non coperto da assicurazione, era aperto. Non potendo escludere la presenza di esplosivi, sul posto sono intervenuti anche gli artificieri e i cinofili di Napoli che, dopo aver approfondito con le dovute cautele il controllo dell’auto, hanno rinvenuto un doppio fondo nel bagagliaio all’interno del quale sono state trovate due pistole (e relativo munizionamento) e una bomba a mano. Sono in corso indagini al fine di verificare le responsabilità













