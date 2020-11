Alle 2 di notte in strada con una pistola. 22enne arrestato dai carabinieri

166 Visite

Non si fermano i controlli dei Carabinieri del comando Provinciale di Napoli sul rispetto della normativa anti-contagio.

I militari del nucleo radiomobile partenopeo hanno arrestato un 22enne incensurato dei Quartieri Spagnoli per detenzione e porto di arma da fuoco.

E’ stato notato da una pattuglia intorno alle 2.00, mentre sostava in Piazza Trieste e Trento, nell’angolo con via Nardones. Era solo e considerato il coprifuoco è stato immediatamente fermato e identificato.

Addosso – hanno scoperto i carabinieri – portava una pistola Beretta Gardone VT cal. 7.65 mm, completa di serbatoio ma priva di munizioni.

L’arma sequestrata è risultata oggetto di un furto commesso a Torino nell’agosto del 2014.

Il 22enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS