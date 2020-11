254 Visite

Villaricca in lacrime per Gennaro d’Ausilio, storico macellaio della città. Il 71enne era molto noto per la sua attività commerciale decennale situata sulla Circumvallazione Esterna. L’uomo è deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato a causa di una malattia.













