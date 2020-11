Torre Annunziata: due persone arrestate per droga

92 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di piazza Nicola Ilardi dove un uomo, accortosi della loro presenza, ha lanciato una busta dal balcone della propria abitazione.

I poliziotti hanno recuperato la busta contenente 11 involucri con 11 grammi circa di canapa indiana e, una volta entrati nell’appartamento, lo hanno bloccato; inoltre, hanno controllato anche un’altra abitazione dell’edificio in cui hanno sorpreso una donna in possesso di 12 involucri con 9 grammi circa della stessa sostanza e di 7.100 euro.

Domenico Longobardi, 47enne con precedenti di polizia, e R.P., 62enne, entrambi oplontini, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













