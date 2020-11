Calabria “zona rossa”: dura protesta a Cosenza. Un carabiniere ferito

152 Visite

La Calabria non ci sta, e dopo aver rispettato le regole con sacrifici enormi sin dalla scorsa primavera, stasera fa esplodere la propria rabbia dopo la scelta del Governo di inserirla tra le “zone rosse” al pari di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. A Cosenza e a Reggio Calabria sono in corso due imponenti manifestazioni spontanee e popolari, entrambe composte da migliaia di cittadini, entrambe non autorizzate.

A Cosenza i manifestanti si sono dati appuntamento a piazza Kennedy e stanno sfilando in corteo nel centro storico della città con fumogeni e striscioni. A guidare il corteo alcuni gruppi ultras del Cosenza. I manifestanti hanno simbolicamente occupato lo svincolo autostradale della A2 di Cosenza Sud ma si e’ registrato solo qualche disagio alla viabilita’ locale. Si tratta di qualche centinaio di persone. Il corteo dei manifestanti, partito dal centro della citta’, si e’ poi diretto verso l’ospedale civile dell’Annunziata. Molti gli slogan scanditi a favore della sanita’ pubblica e contro l’operato del mondo politico calabrese e nazionale. Vengono chiesti a gran voce la revoca del Dpcm e investimenti per la sanita’ calabrese. Tutto si sta svolgendo sotto un ferreo controllo delle forze dell’ordine.

A Reggio Calabria un analogo corteo rabbioso e rumoroso, ma senza ultras, è partito da piazza De Nava e si sta dirigendo a piazza Italia, cuore del potere cittadino, sede di Prefettura e Comune, dove altri manifestanti stanno già gremendo il piazzale antistante la Prefettura, già presidiata da agenti della Polizia in assetto anti sommossa. Le manifestazioni sono controllate dall’alto con un elicottero. Un carabiniere e’ stato ferito da un sasso scagliato durante la manifestazione di protesta a Reggio Calabria. Il fatto e’ accaduto in Piazza Italia dove si sono radunate circa 600 persone che hanno urlato slogan e fatto esplodere petardi. Il militare ha perso sangue da un orecchio. Secondo un testimone, il sasso e’ stato lanciato dal lato della piazza su cui si affaccia la Palazzo Alvaro, sede della Citta’ Metropolitana. In tutto, ci sarebbero 3 feriti, tutti lievi.













