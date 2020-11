Incidente sul lavoro a Marano: operaio cade dall’impalcatura, ricoverato in ospedale

517 Visite

Un operaio edile di anni venti, precipita da un’impalcatura allestita in via Pio La Torre a Marano, da un’altezza di cinque metri. Un secondo piano, secondo quanto rilevato dai militari dell’Arma di via Nuvoletta. Il giovane ha riportato numerose fratture ed è stato ricoverato in ospedale. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita. L’operaio lavorava per una ditta che non sarebbe – almeno secondo i primi accertamenti – in regola con la dovuta documentazione. I carabinieri di Marano stanno acquisendo gli atti e approfondendo la questione.













