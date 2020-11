Covid e crisi: domani il Gambrinus non aprirà, un colpo alla tradizione

200 Visite

Chiude alle 18 in punto lo storico Caffè Gambrinus di Napoli, domani non aprirà: “Sono allo stremo delle mie possibilità” ha detto Antonio Sergio, tra i proprietari del locale in piazza Trieste e Trento frequentato anche dai capi di Stato. “Abbiamo deciso di chiudere indipendentemente da misure nazionali e regionali – ha spiegato con Massimiliano Rosati, altro titolare del Gambrinus – per riaprire in tempi migliori”. In cassa integrazione, per la prima volta nella storia del Caffè, 15 dipendenti, ma ce ne sono altri 30 da pagare: “Non ce la facciamo ad andare avanti” ha spiegato Sergio.













