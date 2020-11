Covid, positivo anche l’ex consigliere regionale Corrado Gabriele

258 Visite

L’ex assessore regionale, nonché ex consigliere comunale a Marano è positivo al Covid-19. Di seguito il suo post:

Sono uno dei 4181 di oggi, e dunque nel giorno del record di Covid positivi in Campania ho il dispiacere di contribuire al numero di contagiati della nostra regione. Ho provato in questi mesi a conoscere e raccontare il Covid con le sue emergenze, sanitaria e sociale, tenendole sempre assieme senza che l’una potesse mai prevalere sull’altra, convinto come sono che se non si comprendono assieme le due facce del disagio, non si può mai arrivare a mettere in piedi nessuno provvedimento utile al Paese. Ho provato a raccontarlo, con la Radio, con il mio programma e i colleghi di Barba&Capelli, facendo parlare gli esperti, i responsabili, la politica, la gente che soffre e la città che ha vissuto l’esperienza della pandemia tra mille contraddizioni. Ho ascoltato negazionisti, complottisti – e vabbè il folklore ci vuole sempre – ma anche tanti che si sono affannati a indicare gli errori dei soggetti deputati alle decisioni. Ho provato a dare immagini e voce a chi è in terapia intensiva, sono entrato armato di microfono e sentimenti nei reparti “sporchi” degli ospedali dove la gente è ricoverata e soffre. Ora la sto facendo io l’esperienza, mi è venuto a trovare il virus, il SARS-CoV-2, direttamente lui, e sono diventato anche io un numero tra i POSITIVI e i SINTOMATICI. Non è una passeggiata. È dura, fa male, il virus fa molto male, ma per fortuna non ho avuto bisogno di ricovero. Sì fortuna, penso di essere stato fortunato a individuarne i sintomi, ad avere immediatamente la possibilità di fare un tampone e avviare la terapia; fortunato quando penso a quelli che non hanno tempo modo e spazi per curarsi e isolarsi, per curare i propri affari quotidiani da remoto; fortunato di aver accanto la mia compagna che mi aiuta in ogni momento difficile. Quando ti ammali fa male, e fa male l’isolamento, e immagino faccia ancora più male a chi se non esce di casa non mette piatto a tavola per se e per i suoi. Ci vuole più solidarietà, e umiltà in ogni cosa che fai, in ogni responsabilità che porti, innanzitutto tanta umiltà e pazienza, doti rare di questi tempi. Io vedo solo tante chiacchiere, tanti atteggiamenti e poca disponibilità a fare, a essere vicino a chi soffre, per l’emergenza sanitaria e per quella sociale e economica, ci vuole più rispetto! Tutti i medici mi dicono che sarà un cammino lento e ci vorrà pazienza, ma che alla fine lo sconfiggerò, il SARS-CoV-2 andrà via e voi tornerete a sentirmi ben presto, come ogni mattina, ve lo prometto.













