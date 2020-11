Ora Biden è in vantaggio, ma Trump grida al “furto”. “Ci sono più schede che votanti per il voto postale”

148 Visite

Nell’entourage di Joe Biden iniziano a sbilanciarsi, dopo una nottata passata a inseguire le proiezioni che davano Donald Trump in vantaggio in numerosi Stati chiave che non avrebbero permesso al Dem di sperare nell’elezione alla Casa Bianca: “Andiamo verso la vittoria in Wisconsin e Michigan, sarà Joe il nuovo presidente“, dicono annunciando anche che l’ex vicepresidente dell’amministrazione Obama parlerà alla Nazione in giornata. Dall’altra parte, Trump si scaglia nuovamente contro il voto per posta, adesso che le proiezioni lo danno perdente, forse per appena un grande elettore di differenza: “La scorsa notte ero in testa, spesso in modo solido, in molti Stati chiave che, in quasi tutti i casi, i Democratici governavano e controllavano. Poi, uno per uno, hanno iniziato a sparire magicamente mano a mano che venivano contate discariche di schede a sorpresa. Molto strano. I sondaggisti si sono sbagliati totalmente e come mai nella storia”, ha scritto in un tweet dopo la variazione del risultato (provvisorio) in stati come Wisconsin, Michigan e Nevada.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS