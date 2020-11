Nuovo dpcm, ecco l’autocertificazione per gli spostamenti (anche nelle zone gialle e arancioni)

500 Visite

A seguito del nuovo dpcm che entrerà in vigore dal 5 novembre e fino al tre dicembre, la Campania rientra nella zona arancione Covid. Significa che la Campania è stata considerata di seconda area, cioè una di quelle zone in cui il livello del contagio è medio-alto. Ecco le regole per quanto riguarda gli spostamenti:

-vietato lo spostamento tra i Comuni;

-coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5, salvo per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

-vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, salvo che per spostamenti motivati da comprovate necessità ovvero per motivi di salute.

Per cui, in caso di spostamenti urgenti, al controllo bisognerà esibire l’autocertificazione.

E’ possibile scaricare il modulo dal sito del ministro dell’Interno, è lo steso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre. Si tratta di un modello standard- che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia- dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell’autocertificazione , verrà denunciato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS