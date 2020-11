Covid Calvizzano, aggiornamento: 69 positivi totali

52 Visite

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DEL COMUNE DI CALVIZZANO

Questo il bollettino aggiornato al 3 novembre 2020:

Positivi del giorno: 2

Totali attualmente positivi: 69*

Deceduti: 3

Guariti: 42 (+24)

Totale contagiati: 111

*Il bollettino è stato rettificato in seguito ad una comunicazione dell’ASL competente. Si precisa che dei 69 attualmente positivi, 3 sono casi di positività registrati all’interno della RSA per anziani ”La Stella D’Argento sita in Viale della Resistenza, n.109 a Calvizzano. I restanti 66 sono i casi di positività che registriamo su tutto il territorio.

Così il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.













