Caivano: positivo don Antonio Sgariglia, parroco di Pascarola. Chiesa chiusa per sanificazione

Anche a Caivano continuano i contagi eccellenti. Dopo tre noti politici è toccato ad un prete, don Antonio Sgariglia, da qualche anno parroco della chiesa San Giorgio Martire della frazione Pascarola. E’ stato lui stesso ad annunciarlo con un avviso urgente su Facebook.

“Sono stato eccessivamente prudente e scrupoloso. Ho sempre usato la mascherina, ho mantenuto le distanze e ho usato continuamente l’igienizzante per le mani, fino a consumarle. Nonostante ciò sono positivo al COVID…ma non ho nessun sintomo (tranne un pò di debolezza fisica), credo che il contagio sia avvenuto in famiglia da mia sorella che qualche giorno fa ha avuto la febbre e subito ho fatto il tampone.

Mi dispiace tantissimo che ora creo disagio e ansia, con la speranza che tutto si risolva nel miglior modo possibile.

La parrocchia sarà chiusa fino a venerdì per la sanificazione degli ambienti. Io sono a Qualiano per qualsiasi cosa mi contattate a telefono è cercherò di rimediare ai vostri bisogni con un sostituto.

Dobbiamo stare tutti sereni, ricordando sempre che: IL SIGNORE TUTTO TRASFORMA IN BENE!”













