Covid Qualiano, oggi boom di contagi: 66 positivi

𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗥𝗢𝗡𝗔𝗩𝗜𝗥𝗨𝗦

(03.11.20)

Il Dipartimento dell’ASL Napoli 2 Nord mi ha comunicato altri 66 nuovi positivi e 4 guariti a Qualiano. Il totale degli attuali positivi sale, quindi, a 190.

Il dato dei nuovi positivi è comprensivo degli ultimi 3 giorni in cui non c’erano stati aggiornamenti da parte dell’ASL.

Nel conteggio dei contagiati risultano ancora tanti nuclei familiari. Questo è uno dei pericoli di contagio più grandi, lo ribadisco. In famiglia si abbassano le difese e si viene colpiti, per questo invito tutti i cittadini ad indossare la mascherina ogni volta che si è con persone non conviventi.

Ieri abbiamo iniziato un’operazione straordinaria di sanificazione delle strade che completeremo giovedì sera, quando gli agricoltori si dirigeranno verso le arterie comunali che non sono state interessate dalle opere conclusesi ieri a tarda notte.

