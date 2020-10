349 Visite

L’Acquedotto campano ha comunicato poco fa all’ufficio tecnico comunale di Marano di una voragine, l’ennesima degli ultimi tempu, nella zona di Chiaiano, all’altezza di via Vecchia Napoli. Per tale motivo si potrebbero verificare disagi sul fronte idrico nella zona centrale di Marano e a Mugnano. La riparazione è tuttora in corso, ma non i tempi della riparazione non sono chiari.













