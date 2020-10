Calvizzano, Pirozzi: “Convocata per domani la task force comunale anti Covid”

155 Visite

Cari concittadini, in qualità di Sindaco e responsabile per la tutela della salute pubblica ho convocato per domani la task force comunale anti Covid. I dati suoi contagi che ci arrivano giornalmente ci inducono tutti ad una maggiore attenzione.

Al tavolo di confronto parteciperà oltre al sottoscritto, il presidente del consiglio comunale, la Polizia Municipale, la Protezione civile e i Carabinieri di Calvizzano. Dobbiamo agire con cautela al fine di prevenire una maggiore diffusione del contagio sul nostro territorio. Al termine della riunione, dopo una attenta analisi effettuata con le parti in causa, valuteremo il da farsi. E’ probabile che si renderanno necessarie ulteriori misure di contenimento. Chiederemo alle forze dell’ordine maggiori controlli nelle piazze e nei luoghi più frequentati.

Vi invito ad evitare responsabilmente quelle condotte che possano esporci al contagio. Indossiamo la mascherina, manteniamo le distanze sociali e laviamoci bene le mani. Ognuno di noi deve fare la propria parte.

