LOCKDOWN, NAPPI (LEGA): “DE LUCA AMMETTE FALLIMENTO, SI DIMETTA”

222 Visite

“La richiesta di un nuovo lockdown è la limpida ammissione del fallimento. De Luca ha sfornato un’ordinanza al giorno senza riuscire a frenare i contagi: ora vuole chiudere i cittadini in casa ed evitare le proteste, non gli resta che dimettersi. I campani non possono morire soffocati nella morsa tra l’inettitudine del Governo e le pagliacciate del governatore”. Lo scrive Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS