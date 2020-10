Illuminazione pubblica, strazio Marano: la mattina luci accese, la sera spente in tante zone

203 Visite

La mattina luci accese in molte strade, la sera spente in tantissime altre. Ormai da settimane è questo l’andazzo lungo le arterie maranesi. Il Comune, di recente, ha chiuso il rapporto con la società Lep e si è affidata ad una nuova azienda che cura la manutenzione dei pali della pubblica illuminazione. Con una differenza: la Lep anticipava i costi relative ai consumi, quella attuale no. Il Comune paga direttamente il fornitore di energia.













