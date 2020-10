Accadde oggi. Il 14 ottobre del 1964 Martin Luther King riceve il Premio Nobel

79 Visite

1964 – Il capo del Movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del Premio Nobel per la pace, che gli venne assegnato per la guida della resistenza non-violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti.

1964 – Leonid Brežnev diventa segretario generale del PCUS e capo dell’Unione Sovietica, estromettendo Nikita Khruščёv.

1979 – La prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti si svolge a Washington, con la partecipazione di decine di migliaia di persone.













