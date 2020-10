Campania, Cantalamessa (Lega): “Casa di Totò: quel luogo va tutelato dall’attuale degrado”

185 Visite

“Ancora una volta la sciatteria politica di De Luca e De Magistris portano alla ribalta la città per incuria, degrado e mancanza di progettualità. Sulle colonne di Libero, oggi, possiamo leggere, per l’ennesima volta, lo stato e l’incuria nella quale versa la casa natale di Totò, nel cuore della Sanità. In uno dei mille vicoli della città è ancora saldo il legame con uno dei più illustri concittadini della nostra storia. Lo stato di incuria, trascuratezza e degrado, in cui versa la casa natale di Antonio de Curtis, è emblematica dell’attuale condizione della città. Turisti da tutto il mondo si recano ad ammirare quelle finestre ad angolo tra vicolo San Felice e via Santa Maria Antesaecula, al civico 109. Chi si reca in quel luogo resterà stupito 2 volte: per il fascino di un luogo che ha dato i natali ad uno degli attori più talentuosi della nostra storia cinematografica e teatrale e per il degrado assoluto, la sciatteria che vi regna. In tanti anni è stato fatto nulla per omaggiare uno dei più grandi napoletani. Auto parcheggiate agli angoli degli incroci, cassonetti sempre stracolmi e maleodoranti, bassi pieni di immigrati che, non curanti dell’icona Totò e dei turisti, trasformano quel piccolo angolo di Napoli in un ghetto qualunque del Bangladesh. La casa natale di Totò va tuteleta. Auspichiamo un chiarimento tra Comune, Regione, Soprintendenza e gli attuali proprietari. Napoli e Totò, meritano di meglio”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS