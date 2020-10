Commissari a Marano per indagare sul municipio. Ma sindaco e consiglieri non hanno ancora capito l’antifona: comunicati senza senso e auguri fuori luogo…

593 Visite

Dopo una giornata di silenzi, l’altro ieri le forze politiche (politiche?) di Marano si sono prodigate, una dietro l’altro, con il consueto conformismo che da sempre li contraddistingue, a fare gli auguri alla commissione ispettiva inviata dalla prefettura in municipio. Commissione che è arrivata a Marano già sulla scorta di segnalazioni e dossier e che dovrà firmare la relazione che, salvo sorprese, porterà all’ennesimo scioglimento per mafia del municipio.

Qualcuno fa lo gnorri o non capisce: la commissione che è arrivata a Marano è, in pratica, un pool di investigatori che deve fare luce sulle presunte infiltrazioni della malavita nel tessuto amministrativo dell’ente. I commissari hanno già un canovaccio su cui lavorare e di cose a Marano, nuove e vecchie da evidenziare, ce ne sono a iosa.

Molti non hanno capito una cosa e allora lo rispieghiamo ai duri di comprendonio: i comuni non si sciolgono solo perché qualcuno, eventualmente, ha fatto favori alla camorra, ma anche per motivi molto meno complessi: basta l’immobilismo amministrativo su qualche fronte, l’aver, anche indirettamente, omesso di portare avanti procedure amministrative e aver quindi in qualche modo favorito soggetti border line per far saltare il banco. Per entrambe le fattispecie si possono trovare decine di casi anche relativi alla gestione Visconti. Ora è chiaro?













