Si va avanti al ritmo di un furto di pneumatici al giorno di media, senza contare poi le rapine che da qualche tempo stanno funestando il territorio. L’ultimo furto in via Giordano Bruno, a due passi dalla frazione periferica di San Rocco. Due giorni fa analogo episodio nella centralissima via Mallardo.













